На Киевщине во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли четырех щенков. Фото

В Борисполе Киевской области в субботу, 14 января, возник пожар в многоквартирном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех щенков.

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Об этом сообщили в пресс- службе ГСЧС Киевщины. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Борисполе на улице Киевский путь к ним поступило в 14:16.

"По прибытию, было установлено, что горит комната в многоквартирном жилом доме, в которой специалисты ГСЧС обнаружили и спасли четверых щенков. Пострадавшие и погибшие к счастью отсутствуют. Пожар локализовали в 14:27 и полностью ликвидировали в 14:39", – уточнил ГСЧС.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору. В селе Мотовиловка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софиевской Борщаговке Киевской области 10 января произошел пожар в квартире многоэтажного дома. К сожалению, из-за припаркованных авто спасатели потеряли немало времени, чтобы добраться до места происшествия.

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