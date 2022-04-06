На Киевщине мужчина погиб из-за взрыва заминированного авто: детали трагедии и фото

В Киевской области погиб мужчина – он открыл заминированный автомобиль. Трагедия произошла 4 апреля.

Об этом сообщает полиция Киевщины. Он сумел добраться на машине домой, а когда открыл багажник – прогремел взрыв (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"32-летний житель села Гоголев направлялся в село Плоское, где обнаружил свою машину. Мужчина сел в авто и поехал домой. Во дворе он открыл багажное отделение, после чего произошел взрыв. Как оказалось, автомобиль был заминирован российскими военными", – сказано в сообщении.

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В полиции подчеркнули, что мужчина проигнорировал инструкции правоохранителей и не дождался зачистки территории. В результате он получил несовместимые с жизнью ранения в брюшной области и таза.

Там обратились к гражданам, которые возвращаются на освобожденные от оккупантов территории. Их призвали не касаться предметов и вещей, которые не проверили специалисты.

"Советуем возвращаться в жилье после того, как взрывотехники проведут проверку дорог и помещений", – напомнили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГСЧС показали, как проводят разминирование в Киевской области.

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