На Киевщине в результате отравления угарным газом погиб мужчина: подробности трагедии. Фото

В селе Олейникова Слобода Киевской области мужчина обнаружил в частном доме тело соседа. По предварительной информации житель области умер в результате отравления угарным газом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Окончательные результаты трагедии будут известны после экспертизы.

"Житель Олейниковой Слободы сообщил, что зашел в дом соседа и почувствовал запах, похожий на горелого. В дальнейшем заявитель обнаружил в помещении тело мужчины без признаков жизни. На месте работают полицейские", – рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, смерть 48-летнего мужчины наступила в результате отравления угарным газом из-за возникшего накануне пожара.

Напомним, в селе Салиха Киевской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в субботу, 27 января, две малолетние сестры отравились угарным газом. Девушек госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!