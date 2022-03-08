На Киевщине в результате обстрела ос стороны оккупантов загорелся дом. Видео

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В поселке Забучье Киевской области российские оккупанты обстреляли жилой дом. В результате атаки врага строение загорелось.

Об этом сообщили в социальных сетях. Информации о погибших или пострадавших, не поступало (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Оккупанты обстреляли на жилой дом с людьми. Забучье 7 марта (Михайловка-Рубежовка) Киевская область", – говорится в сообщении.

По словам автора ролика, недалеко от места взрыва находится детская площадка.

Видео дня

Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Ранее агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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