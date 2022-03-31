Ирпень освободили, но там опасно, а Ворзель, Буча и Гостомель до сих пор оккупированы – Киевская ОВА

Украинские войска заняли Ирпень Киевской области, но соседние города – Ворзель, Буча и Гостомель пока контролируются противником. Кроме того, российские оккупанты постоянно обстреливают эти населенные пункты.

Об этом во время телемарафона в эфире одного из телеканалов рассказал глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Александр Павлюк. По его словам, возвращение жителей в Ирпень возможно после освобождения городов-спутников от войск врага (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Украинские войска заняли Ирпень, но соседние города Ворзель, Буча, Гостомель пока под контролем противника. Они находятся под постоянным обстрелом. Все наши наработки по зачистке Ирпеня, возобновлению коммуникаций и, тем более, по возвращению его жителей в их обычную жизнь, возможны только после полного освобождения городов-соседей", – подчеркнул Павлюк.

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Напомним, украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Позднее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины произвели зачистку в этом городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора убивали жителей Ирпеня Киевской области, которые им по той или иной причине не нравились. Кроме того, танки оккупантов давили тела погибших украинцев.

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