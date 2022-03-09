На Киевщине украинский пилот сбил крылатую ракету: летела в сторону столицы. Фото

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В Обуховском районе Киевщины украинский летчик сбил крылатую ракету российских оккупантов. Якобы она летела в сторону Киева.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев. Главное. Политика". О пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

"В Обуховском районе Киевской области нашей доблестной авиацией была сбита крылатая ракета оккупантов, летевшая в дома киевлян", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что обломки ракеты, которые упали рядом с проселочной дорогой, поломали несколько деревьев.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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