На Киевщине собака во время прогулки нашла гранату. Фото

В селе Мощун Киевской области собака во время прогулки обнаружила в местном лесу гранату в подствольный гранатомет. На месте происшествия работали саперы ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Опасную находку обезвредили.

"Житель села Мощу вывел свою собаку в местный лес. Прогуливаясь, пес наткнулся на опасный предмет. Полицейские Киевщины на месте установили, что находка является гранатой в подствольный гранатомет. На место правоохранители вызвали ГСЧС. К счастью, ни животное, ни ее хозяин не пострадали", – рассказали в пресс-службе.

В полиции в очередной раз призвали жителей Киевской области быть осторожными и не трогать взрывоопасные предметы при их обнаружении.

"Уважаемые граждане! Предостерегаем от посещения лесов, где находились войска россиян или мест, где велись активные боевые действия! Берегите жизнь и здоровье!", – резюмировали правоохранители.

Напомним, вблизи села Бузова в Киевской области обнаружили две "растяжки" из боевых гранат. Взрывоопасные предметы покинули российские военные во время оккупации региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области обнаружили 75 взрывателей типа М-6 до минометных мин. Их обнаружили на прежних позициях российских оккупантов.

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