В Киевской области на прежних позициях оккупантов обнаружили 75 взрывателей до минометных мин. Фото

В Бучанском районе Киевской области обнаружили 75 взрывателей типа М-6 к минометным минам. Их обнаружили на бывших позициях российских оккупантов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. В регионе продолжают находить взрывоопасные предметы.

"На бывших вражеских позициях в Бучанском районе местные жители нашли ящик с боеприпасами. Взрывотехники Киевщины осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка (75 штук) со взрывателями минометных мин типа М-6", – написал Небытов.

Генерал полиции в очередной раз призвал жителей Киевской области в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать правоохранителям на спецлинию "102".

Напомним, из-за обилия мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Бузовая Киевской области обнаружили две "растяжки" из боевых гранат. Взрывоопасные предметы оставили российские военные во время оккупации региона.

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