На Киевщине пропал украинский фотограф Макс Левин

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В Киевской области в районе боевых действий пропал без вести украинский фотограф Макс Левин. Журналист перестал выходить на связь 13 марта.

Об этом сообщило издание Телеграф. До сегодняшнего дня о его судьбе ничего не известно.

"На линии фронта у Киева исчез фотограф Макс Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта", – говорится в сообщении.

РНапомним, ранее российские оккупанты захватили в плен известного парамедика Юлию Паевскую "Тайру". Учредительница подразделения боевых медиков-волонтеров "Ангелы Тайры", Юлия за годы войны на Донбассе лично спасла сотни жизней раненых военных и гражданских граждан.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что войска страны-агрессора 15 марта разгромили административное здание Бучанского городского совета. Кроме того, враг взял в плен сотрудников и волонтеров, которые помогали жителям города. Позднее стало известно, что их освободили.