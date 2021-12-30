На Киевщине произошла авария с участием эвакуатора: есть пострадавший. Фото

Недалеко от села Копылов Киевской области в четверг, 30 декабря, на трассе "Киев-Чоп" произошла авария с участием эвакуатора, который перевозил легковушку. В результате ДТП мужчина получил травмы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По предварительной информации, водитель автотранспорта заснул за рулем.

"Предварительно было установлено, что водитель эвакуатора, который перевозил легковушку, заснул за рулем. Неуправляемая машина столкнулась с припаркованной на обочине фурой, после чего выехала на середину дороги, протаранила ограждение – легковушка, которую перевозили – перевернулась. В результате ДТП водитель эвакуатора получил травмы и был госпитализирован", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе патрульной полиции Киевской области уточнили, что движение на этом участке дороги затруднено. Обстоятельства ДТП установит следствие.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева в ночь с 29 на 30 декабря произошла авария с участием Renault и Hyundai. Якобы после этого водитель последнего авто напал на родных второй участницы ДТП.