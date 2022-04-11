На Киевщине попрощались с украинкой, убитой оккупантами: фото ее руки облетело весь мир

В Михайловке-Рубежовке Киевской области провели церемонию прощания с Ириной Филькиной. Фото руки с красным маникюром погибшей женщины стало известно всему миру.

Об этом сообщило ТСН. Украинка погибла в начале марта, во время оккупации Бучи российскими войсками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Россияне расстреляли женщину, когда она ехала на велосипеде домой, чтобы взять вещи и вернуться на работу. Женщина работала и готовила еду для защитников Киева. Долгое время родные не могли отыскать ее тело в моргах столицы и области. У Ирины остались муж и две взрослые дочери", – говорится в сообщении.

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Напомним, жители Бучи узнали погибшую землячку, снимок которой облетел весь мир, – фото руки убитой женщины с ярко-красным маникюром было на первых страницах газет, во всех интернет-изданиях, выпусках новостей и соцсетях. Именно по нему и опознали погибшую жительницу Бучи Ирину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области похоронили старосту села Мотыжин Макаровской громады Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. Российские оккупанты выкрали и жестоко пытали женщину и ее родных, а потом убили.