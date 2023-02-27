Атака шла в две волны: ночью возле Киева защитники сбили девять вражеских дронов

В ночь с 26 на 27 февраля оккупационная армия РФ совершила две волны атак дронами-камикадзе по регионам Украины. Силы нашей противовоздушной обороны обезвредили 11 ударных БПЛА врага, девять из которых – вокруг Киева.

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Ночная воздушная тревога в столице и области длилась долгих пять с половиной часов. Деталями поделился начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито девять БПЛА. По предварительной оценке, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed", – отметил чиновник.

Он уточнил, что дроновая атака фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Поэтому на Киевщине и в регионах вокруг так долго длилась воздушная тревога – отбой объявили под утро понедельника.

По словам начальника КМВА, таким образом страна-агрессор РФ пыталась реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО.

"По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо силам нашей противовоздушной обороны! Верьте в ВСУ!" – рассказал Попко о ситуации в Киеве и Киевской области.

Напомним: с позднего вечера воскресенья, 26 февраля, до утра понедельника, 27 февраля, войска РФ атаковали Украину дронами – на Киевщине и Черниговщине отработала ПВО, а в Хмельницком подтверждены прилеты, которые привели к пожарам и жертвам.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БПЛА типа Shahed. Предварительно, наши защитники сбили 11 этих дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, обычно Россия запускает купленные у Ирана дроны-камикадзе низко над реками, чтобы их было сложно отследить. Такие БПЛА врага пересекают границу Беларуси и российской Курской области РФ, чтобы атаковать север Украины и Киев.

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