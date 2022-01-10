На Киевщине легковушка въехала в электроопору: пострадали две 16-летние девушки. Фото

В селе Фастовец Киевской области автомобиль Hyundai на скорости въехал в электроопору. В результате ДТП пострадали две 16-летние пассажирки машины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Авария произошла в понедельник, 10 января, около 2:00.

"В селе Фастовец 35-летний водитель автомобиля "Hyundai" не справился с управлением и въехал в электроопору. В результате аварии две 16-летние пассажирки получили телесные повреждения – их госпитализировали в Фастовскую районную больницу", – рассказали в пресс-службе.

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Медицинское освидетельствование показало, что водитель авто находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Машину эвакуировали на площадку временного содержания.

По факту аварии с потерпевшими открыто уголовное производство. Обстоятельства ДТП установит следствие. Виновному грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бориспольском районе Киевской области в воскресенье, 9 января, автомобиль Kia Sorento на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажирка.