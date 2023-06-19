На Киевщине легковушка протаранила забор и въехала в частный дом. Фото

В Славутиче Киевской области легковушка на скорости протаранила забор, после чего, проехав еще около 10 метров, въехала в дом. Как оказалось, водитель машины сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Чудом никто не пострадал.

"Протаранил забор и въехал в дом. Авария случилась в Славутиче Вышгородского района. 33-летний водитель Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Полиция призывает водителей ни в коем случае не садиться за руль под хмельком!" – рассказали в пресс-службе.

На опубликованных правоохранителями фото можно увидеть последствия аварии. Легковушка, протаранив забор, проехала около 10 метров по огороду, после чего въехала в дом.

Напомним, в Киевской области в течение первых 5 месяцев 2023 года на дорогах произошло 610 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате этих ДТП погибли 72 человека. В Киевской области в Броварском районе в субботу, 17 июня, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Cherry выехал на обочину и влетел в дерево, в результате чего 34-летняя водительница погибла, четверо детей получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в воскресенье, 18 июня, на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП травмы получили четыре человека, которых госпитализировали в больницу.

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