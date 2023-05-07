На Киевщине легковушка на скорости въехала в дерево и загорелась: водитель погиб. Фото

В Броварском районе Киевской области легковой автомобиль на скорости въехал в дерево и загорелся. В результате аварии водитель погиб.

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Об этом сообщили в Броварском райуправлении ГСЧС Киевщины, передает издание "Трибуна – Бровары". Личность погибшего и причины ДТП установят правоохранители.

"Вчера, 6 мая, около 23:00 на дороге в село Летки Броварского района легковой автомобиль врезался в дерево и загорелся. К сожалению, из-за возгорания водитель машины погиб на месте. Спасатели обнаружили его тело в уничтоженном огнем автомобиле", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пожар полностью был ликвидирован в течение часа. Правоохранители устанавливают личность погибшего водителя и обстоятельства аварии.

Напомним, в Калиновке Киевской области мопед, которым руководил 16-летний парень, на скорости въехал в легковушку. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир двухколесного транспорта. В Печерском районе столицы во вторник, 2 мая, предварительно, легковушка сбила женщину. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева Chevrolet Aveo на скорости въехал в отбойник, опрокинулся и упал на машину, которая ехала по встречной полосе движения. В результате ДТП есть пострадавшие.

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