На Киевщине из-за разрушенной оккупантами дамбы может затопить один из поселков. Фото

Село Демидов Киевской области находится под угрозой затопления. Причина этому – разрушенная российскими оккупантами дамба.

Об этом сообщает УНИАН. На некоторых участках вода вплотную подошла к домам местных жителей.

"В результате разрушения дамбы вода начала поступать в реку Ирпень из Киевского водохранилища", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия разлива реки, в частности, подтопление частных хозяйств и полей.

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Напомним, в ходе боев была повреждена дамба Киевского водохранилища, теперь через нее поступает вода.

В Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию территории региона. В воскресенье, 10 апреля, специалисты обследовали 11 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за повреждения дамбы на реке Ирпень оказались затопленными огромные территории в районе поселка Козаровичи Киевской области.