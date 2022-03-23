В сети показали, как из-за поврежденной дамбы затопило территорию Киевщины

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Из-за повреждения дамбы на реке Ирпень оказались затопленными огромные территории в районе поселка Козаровичи Киевской области. Судя по спутниковым снимкам, вода почти достигла поселка Демидов.

Об этом сообщили в социальных сетях. Дамба находилась недалеко от Киевского водохранилища.

"Враг не пройдет. Новые спутниковые снимки американской компании Maxar показывают зону затопления в районе населенного пункта Козаровичи под Киевом. Здесь ранее была повреждена дамба на реке Ирпень у места ее впадения в Киевское водохранилище. Судя по снимкам, вода разлилась на огромной территории, зона затопления достигает Демидова", – говорится в сообщении.

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Напомним, село Демидов на Киевщине оказалось перед угрозой затопления. В ходе боев была повреждена дамба Киевского водохранилища, теперь через нее поступает вода.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области Вооруженные силы Украины продолжают успешно отбивать атаки российских оккупантов. В частности, ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун.

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