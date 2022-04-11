На Киевщине 10 апреля саперы проверили 11 населенных пунктов: перечень

В Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию территории региона. В воскресенье, 10 апреля, специалисты обследовали 11 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). В ходе работ саперы ГСЧС обезвредили 675 взрывоопасных предметов.

Так, за прошедшие сутки спасатели обследовали такие населенные пункты, как Буча, Бородянка, Ирпень, Белогородка, Стоянка, Гостомель, Большая Дымерка, Немишаево, Дмитровка, Новый Корогод и Лютеж.

"В общей сложности речь идет о 34,61 га территории и 72 объектах инфраструктуры. В ходе работ специалисты ГСЧС обезвредили 675 взрывоопасных предметов", – уточнили в КОВА.

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В пресс-службе добавили, что всего с начала работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов было проверено: 220,57 га территории, 416 объектов, 70,325 км автомобильных дорог и 149,1 км линий электропередач, 2 км газопровода.

Пиротехники уничтожили 11 241 единицу взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской враг минировал местность таким образом, чтобы гибли мирные жители, в частности оставлял гранаты под обычными стульями.