На Киевщине грузовик на АЗС на скорости протаранил фуру, есть пострадавший. Фото и видео

В Бориспольском районе Киевской области 18 ноября грузовик MAN на автозаправке на скорости протаранил фуру Renault. В результате ДТП пострадал водитель последнего авто.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По предварительной версии, мужчина, который находился за рулем MAN, заснул (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По словам 50-летнего водителя грузовика, который протаранил второе авто, он не помнит, как произошла авария – якобы мужчина заснул", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что ДТП произошло на 52-м километре автодороги Киев-Харьков.

"MAN заехал на территорию АЗС, где столкнулся с грузовиком Renault. В результате аварии пострадал 61-летний водитель второго тягача, который в этот момент заправлял свою машину. Его госпитализировали", – рассказали в полиции.

Напомним, по официальным данным Патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области в среду, 17 ноября, произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, пострадал один человек.