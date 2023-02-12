В Киеве произошел масштабный пожар на территории Гидропарка. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в субботу, 11 февраля, на острове Гидропарк возник пожар в отдельно стоящей понтонной сауне. Спасатели тушили огонь на 200 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят эксперты (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, информация о пожарах в Гдропарке в Киеве поступила 11 февраля около 21:10. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание возникло в отдельно стоящей понтонной сауне. Кроме того, из-за высокой температуры также загорелось рядом расположенное вспомогательное деревянное сооружение.

"Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. В 22:19 огонь на площади 200 квадратных метров был локализован, а в 22:27 окончательно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

Стоит добавить, что на видео, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как во время пожара произошел взрыв, вероятно газа. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 6 февраля, произошел пожар в офисном помещении на 17 этаже многоэтажки.

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