В Киевской области спасатели достали из колодца кота: четырехлапый упал на глубину 12 метров. Фото

В поселке Калита Киевской области спасли упавшего в колодец кота. Чтобы помочь четвероногому, бойцы ГСЧС спускались на глубину 12 метров.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Сейчас животному ничего не угрожает.

"Утром броварские спасатели мчались в Калиту спасать упавшего в колодец котика. Чтобы достать бедного животного со дна колодца, спасатель спускался на глубину 12 метров. Спасенного пушистика передали в руки владельцам", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как бойцы ГСЧС проводили операцию по спасению животного.

Напомним, в селе Бовкун Киевской области в понедельник, 30 января, местные жители заметили посреди озера маленького обессиленного и раненого олененка. Чтобы помочь ему, на место происшествия вызвали спасателей. В Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая несколько часов боролась за жизнь в ледяной воде. Животное доставили на берег и отогрели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева спасатели достали из стиральной машины живую змею. Как животное туда попало, неизвестно.

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