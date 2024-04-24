Может быть причастен к ограблению: в Киеве задержали мужчину, который гулял по Крещатику с ножом в руке. Фото

В Киеве задержали мужчину, который разгуливал по Крещатику с ножом в руке. При появлении правоохранителей, он пытался скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушителем будет общаться следственно-оперативная группа.

"Сегодня к полицейским обратился горожанин, сообщивший о подозрительном мужчине с ножом. Напарники Дмитрий Камалин и Вита Белецкая сразу отправились на поиски и обнаружили гражданина, описанного неравнодушным прохожим. Увидев патрульных, мужчина выбросил нож в помойку и попытался скрыться", – рассказали в пресс-службе.

Инспекторы догнали и задержали беглеца – они выяснили, что мужчина, вероятно, причастен к ограблению. На место следственно-оперативная группа для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, правоохранители установили мужчину, который 30 марта запустил салют в Печерском районе Киева. Нарушителем оказался ранее судимый местный житель, заявивший, что таким образом хотел поздравить свою жену с праздником.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева мужчина устроил стрельбу с помощью сигнальных ракет. Свои действия он объяснить не смог.

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