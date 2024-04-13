В Киеве мужчина устроил стрельбу сигнальными ракетами: полиция задержала нарушителя. Фото

В одном из районов Киева мужчина устроил стрельбу с помощью сигнальных ракет. Свои действия он объяснить не смог.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушителем будут общаться следователи.

"Подозрительный мужчина стреляет сигнальными ракетами", – такое сообщение поступило на днях на спецлинию 112. Инспекторы быстро прибыли на место, встретились с заявителем и узнали подробное описание нарушителя. Обследовав прилегающую территорию, мы обнаружили мужчину, похожего на описание заявителя", – рассказали в пресс-службе.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины предметы, похожие на световые сигнальные ракеты и патроны. Он не дал никаких объяснений своим действиям, поэтому на место происшествия вызвали следователей.

Напомним, правоохранители установили мужчину, который 30 марта запустил салют в Печерском районе Киева. Нарушителем оказался ранее судимый местный житель, заявивший, что таким образом хотел поздравить свою жену с праздником.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным мужчину, который из окна квартиры в Голосеевском районе запустил салют. В общей сложности прогремели четыре взрыва.

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