В багажнике возили миллионы: топ самых крупных краж из авто и квартир в Киеве

В октябре в Киеве произошло около 2,5 тысячи краж (сводку преступлений ежедневно публикует городская полиция). Воры орудуют на улицах, в торговых центрах и супермаркетах, однако самые финансово "удачливые" преступления совершают вскрывая авто и квартиры киевлян, а также гостей столицы.

Подробнее о самых резонансных кражах, о которых из собственных источников узнал OBOZREVATEL, читайте в нашем материале.

30 октября из квартиры руководителя рекламного отдела одной из киевских компаний воры украли почти 700 тысяч гривен и драгоценности. Это произошло в Деснянском районе в одном из домов на пр. Владимира Маяковского.

"Квартира расположена на втором этаже. Преступники отжали металлопластиковое окно и проникли внутрь. А дальше уже, как говорится, дело техники. Воры быстро обнаружили "тайник", который сделала женщина, и скрылись", – рассказал наш собеседник в полиции.

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В тот же день в Шевченковском районе (переулок Татарский) из квартиры 30-летней киевлянки воры вынесли уже 900 тыс. грн. Правда в этот раз проникли не через окно, а вскрыли дверной замок.

25 октября чуть более 400 тысяч гривен лишилась девушка, которая арендует квартиру в 24-этажном доме на проспекте Науки (Голосеевский район). "Деньги она хранила в обычной женской сумке и воры с легкостью обнаружили "заначку", – рассказали правоохранители. Они также уточнили, что кража произошла в обеденное время.

А в Подольском районе, в квартире многоэтажки по проспекту Свободы 59-летний киевлянин лишился почти миллиона гривен, которые хранил дома. "Мужчина с 21 по 23 октября был в командировке во Львове, а когда вернулся, то не смог отрыть дверь – она была закрыта изнутри. С помощью мастера удалось войти. В квартире все было перевернуто вверх дном – воры сделали тщательный обыск", – рассказал оперативник.

По его словам, такую крупную сумму киевлянин хранил три года после продажи другой своей квартиры.

После визита преступников потеряла сбережения и 63-летняя женщина. За несколько часов ее отсутствия из квартиры на ул. Владимира Покотило (Святошинский район) воры вынесли почти 140 тысяч гривен. А проникли в квартиру, взломав замки входных дверей.

В Оболонском районе жертвой преступников стал известный врач. 15 октября из квартиры на улице Озерной воры забрали все украшения, а также 300 тысяч гривен – сумели подобрать ключ. "Женщина сутки не была дома, а когда приехала, то ее ожидал вот такой неприятный сюрприз", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Около 110 тысяч гривен из комнаты общежития на ул. Милютенко (Деснянский район) "потеряла" 45-летняя женщина. Воры, как и в предыдущем случае, подобрали ключ и проникли внутрь.

"Хранить крупные суммы в квартире – не лучшая идея. Но часть людей не доверяют банкам, другая часть – не хотят светить доходы. Мы же советуем, если жилье собственное, как минимум установить сигнализацию. Такие квартиры воры обычно обходят стороной, ну, или попадаются на месте преступления", – поделились оперативники.

Не менее "фееричными" были в октябре и кражи из автомобилей. Самой крупной добычей преступников стали 2,5 миллиона гривен (!) и 15 тысяч долларов, которые в багажнике своего Volkswagen Jetta возил 38-летний киевлянин.

"Это произошло 29 октября на улице Зодчих в Святошинском районе, - рассказали в управлении полиции. – Владелец авто отсутствовал около часа, а за это время вскрыли авто (сигнализация отсутствовала) и из багажника вытащили рюкзак с деньгами и картонную коробку (в ней были доллары)".

По словам оперативников, мужчина с женой отлучились в магазин, безрассудно оставив такую крупную сумму в автомобиле. "Возможно, они и не могли подумать о плохом, ведь находились всего в 50 метрах", - добавили правоохранители. Однако, как видим, результат налицо.

Еще один "рекорд" случился в Печерском районе на бульваре Дружбы народов. "Владелец Mitsubishi Pajero отлучился на час, но забыл заблокировать двери. Этим и воспользовались воры, забравшие из салона сумку, в которой было 50 тысяч долларов, 35 тысяч евро и более 70 тысяч гривен", – рассказал источник.

Не повезло также директору крупной компании – дистрибьютора известной кондитерской марки. В его BMW X6, который весь день стоял припаркованным у дома в Деснянском районе, воры разбили стекло и забрали почти 170 тысяч гривен (часть суммы была в долларах США).

Больше о кражах из автомобилей в столице (например, самых необычных) можно прочитать тут.