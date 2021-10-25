В Киеве автовладельцы попадают на миллионы: где грозит опасность и кому поберечься

В октябре в Киеве активизировались автоворы. Преступники "раздевают" дорогие машины, а из салонов забирают крупные суммы, оружие и… продукты. Жертвами воров становятся даже военные, полицейские и страховщики.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

В октябре две марки авто стали наиболее лакомыми для автоворов. Как стало известно OBOZREVATEL из источников в полиции, это Porsche и Audі.

С автомобилей Porsche Cayenne и Porsche Panamera в этом месяце снимали передние фары и боковые зеркала. Несколько случаев произошло на Оболони (проспект Героев Сталинграда и ул. Петра Калнышевского), другие – в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

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"За кражу на Днепровской набережной полицейские уже задержали двух "гастролеров" из Одесской области", – рассказал источник.

Сразу три автомобиля Audi Q7 "понесли потери" в Дарницком районе – причем в один день.

"Скорее всего, поступил заказ: воры явно целенаправленно работали. В течение ночи они сняли фары с машин, припаркованных на ул. Заречной, Урловской и Драгоманова", – уточнил наш собеседник.

"Преступникам абсолютно все равно, кто станет их жертвой. Как говорится, ничего личного – чисто бизнес", – говорит наш собеседник.

По иронии судьбы в октябре в Киеве от автоворов пострадали несколько сотрудников страховых компаний.

На ул. Никольско-Слободской в Днепровском районе с Audi A4 (2014 г.в.) неизвестные сняли зеркала. Автомобиль принадлежит начальнику отдела в МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины). Полегче отделался один из руководителей АО "Просто-Страхование" – с его авто Ford Focus на ул. Академика Доброхотова в Святошинском районе воры сняли дворники.

От автоворов в этом месяце пострадали и двое военнослужащих. В Подольском районе, на ул. Сергея Данченко, с Mitsubishi Lancer одного из них неизвестные сняли номерные знаки. А у военнослужащего из ВСП (Военной службы правопорядка) из ВАЗ-2107 вор забрал аккумулятор. Это случилось в Соломенском районе на проспекте Победы.

У старшего лейтенанта полиции из авто Hyundai Tucson и вовсе забрали травматический пистолет Форт-17Р с магазином на 12 патронов. Это произошло на бульваре Кольцова в Святошинском районе – воры сканировали сигнализацию.

Пострадали и двое пенсионеров полиции. В Подольском районе, на ул. Захарьевской, неизвестные разбили стекло в Renault Megane и забрали автоинструменты и два зонта, а в Дарницком на ул. Елены Пчелки воры вскрыли замок УАЗ 3909 и украли инструмент, а также несколько… топоров.

А вот с автомобиля сотрудника ГСЧС в Днепровском районе неизвестные сняли ночью четыре колеса. Мужчина обнаружил свой Opel Astra стоящим на кирпичах на улице Радужной.

Иногда ворам феерически везет. "Все знают, что оставлять в салоне деньги, документы и ценные вещи категорически нельзя, но иногда и на старуху бывает проруха", – рассказал наш собеседник в полиции.

По его словам, самая крупная кража из авто в октябре случилась на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе.

"Владелец Mitsubishi Pajero отлучился на час, но забыл заблокировать двери. Этим и воспользовались воры, которые забрали из салона сумку, в которой было 50 тысяч долларов, 35 тысяч евро и более 70 тысяч гривен", – рассказал источник.

Не повезло и директору крупной столичной компании - дистрибьютора известной кондитерской марки. В его BMW X6, который весь день стоял припаркованным у дома в Деснянском районе, воры разбили стекло и забрали почти 170 тысяч гривен (часть суммы была в долларах США).

В Голосеевском районе, рядом со станцией метро "Выставочный центр", неизвестные разбили стекло в Subaru XV и вытащили из салона почти 80 тысяч гривен и ноутбук MacBook Pro. "Владелец отсутствовал примерно три часа", – уточнил наш собеседник.

Две довольно необычных кражи из автомобилей произошли в октябре в Днепровском и Шевченковском районах Киева.

На Русановке из припаркованного возле магазина "Фора" грузового Hyundai HD65 воры "свистнули" ящик молока, предварительно сорвав пломбу.

А на улице Академика Туполева из ВАЗ-2102 оголодавшие воры вынесли овощи и фрукты. Стоимость украденного – примерно 2,5 тысячи гривен.

По словам собеседников OBOZREVATEL в полиции, практически все кражи происходят из авто, которые припаркованы просто на улице.

"Не на паркинге, не на платной стоянке. Потому доступ воров к ним ничем не затруднен. Соответственно, лучше заплатить и спать спокойно", – говорят оперативники.

Что касается краж из салона авто денег – оставлять в салоне авто сумки категорически нельзя. Иногда ворам хватает всего двух минут отсутствия владельца.