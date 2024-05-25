Мгновенная карма: в Киевской области полицейские оштрафовали "героя парковки". Подробности и фото

В Борисполе Киевской области правоохранители заметили очередного "героя парковки". Водитель Audi Q7 оставил свою машину на месте для людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. На нарушителя составил админпротокол и выписали ему штраф, однако окончательное решение будет принимать суд.

"Патрульные Киевщины ежедневно и каждую ночь следят за соблюдением водителями всех ПДД, в том числе и правил остановки и стоянки. К примеру, в полдень на улице Евгения Чикаленко в Борисполе инспекторы обнаружили автомобиль, водитель которого осуществил стоянку на специально отведенной части площадки для стоянки транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак "Водитель с инвалидностью", – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, документов, подтверждающих инвалидность водителя Audi Q7 или пассажира, не было. По этому факту на нарушителя составили административные материалы (по ч. 6 ст. 122 КУоАП). Ему грозит штраф от 1020 до 1700 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киеве правоохранители заметили водителя скутера, ехавшего по встречной полосе. У мужчины были признаки опьянения, кроме того, он пытался избежать общения с патрульными и агрессивно вел себя.

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