Люди чудом уцелели: появилось видео с места прилета 'Шахеда' в Броварах

В ночь на субботу, 14 марта 2026 года, в результате комбинированной атаки по Украине самый тяжелый удар произошел по Броварам Киевской области. Один из вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 попал в частный сектор по улице Вокзальной.

Об этом сообщают местные журналисты. В результате взрыва жители одного из частных домовладений чудом спаслись из дома.

Что известно

Как рассказал один из местных жителей, сначала он услышал звук дрона, а уже через мгновение раздался мощный взрыв. Семья схватила документы и выбежала из дома — вокруг уже вспыхнул пожар.

"Мы отдыхали на первом этаже. Услышал как падает "шахед", потом взрыв — и мы начали собираться. Все вокруг уже начало загораться, мы взяли документы, и начали выходить. Вовремя удалось перекрыть газ, потом и дом еще спасали от возгорания", — говорит мужчина.

Атака на Бровары

Ночью в субботу, 14 марта, Россия нанесла комбинированный удар по Броварам. В результате обстрела были повреждены жилые дома на бульваре Независимости.

Мэр города Игорь Сапожко сообщил, что у пострадавшего от ночного обстрела дома уже установлены палатки, где жители оперативно смогут получить информацию по оформлению документов на возмещение убытков.

Напомним, в ночь на субботу, Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами. Под прицелом оказалась Киевщина, взрывы раздавались в столице и пригороде.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 марта российская оккупационная армия устроила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг обстреливал объекты энергетической инфраструктуры.

