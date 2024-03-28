"Летел" на скорости 221 км/ч: в Киевской области полицейские остановили нарушителя с признаками опьянения. Фото

В Киевской области в среду, 27 марта, правоохранители остановили водителя, ехавшего со скоростью 221 км/ч. Кроме того, во время общения у него были выявлены признаки опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штрафов более чем на 18,5 тысячи гривен.

"Вчера (27 марта. – Ред.), около 15:00, на 84-м км автодороги Киев – Харьков патрульные заметили транспортное средство BMW Alpina, водитель которого превысил допустимую скорость движения – ехал со скоростью 221 км/ч. Полицейские остановили автомобиль", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти осмотр в медучреждении мужчина категорически отказался. Полицейские отстранили водителя от управления автомобилем и составили на него административные материалы за:

управление машиной в состоянии алкогольного опьянения (отказ от прохождения медицинского освидетельствования – штраф 17 тысяч гривен);

превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час (штраф 1700 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Гостомеле Киевской области остановили водителя, управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, это уже второй случай за последний год – в прошлый раз за такое правонарушение его лишили водительского удостоверения.

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