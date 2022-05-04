Кличко сообщил о пожарах на Киевщине: горит лес в Чернобыльской зоне

В Киевской области вспыхнули лесные пожары В частности, горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также пылает примерно один гектар леса в Иванковском районе возле села Розважев.

"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без нужды не находитесь на улице", – отметил мэр.

Он добавил, что на месте работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника. Ликвидация пожаров продолжается.

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