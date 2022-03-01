Кличко рассказал о жертвах среди мирного населения после атаки российских оккупантов на телевышку

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал киевлян быть осторожными и не ходить и не ездить по улицам города (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья! Дорогие киевляне! Враг атаковал столицу! И уже есть жертвы среди мирного населения. В результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли 5 мирных киевлян. Они шли по тротуару мимо башни. Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях", – подчеркнул Кличко.

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Мэр уточнил, что сейчас специалисты работают, чтобы возобновить полноценную работу телебашни – уже частично восстановили цифровое эфирное вещание. Он добавил, что телеканалы доступны в кабельных сетях, со спутника и онлайн вещания.

"Объединимся, чтобы защищать наш город! Вооруженные силы Украины, полиция столицы, другие правоохранительные структуры и бойцы теробороны защищают Киев! Сохраняем выдержку, потому что враг хочет запугать и деморализовать нас! Этого не будет – вместе выстоим! Киев – сердце Украины, и мы это понимаем. Будем драться", – резюмировал Кличко.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В свою очередь, мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не паниковать и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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