Кличко о трех годах войны: в Киеве повреждено 1239 домов, среди погибших – 11 детей

В Киеве за три года полномасштабного вторжения страны-террориста РФ было повреждено 1239 жилых домов. В результате российских обстрелов в столице погибли 210 гражданских жителей, среди них – 11 детей.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. Город продолжает развиваться и помогать ВСУ.

Так, по словам мэра, с 24 февраля 2022 г. в Киеве за три года широкомасштабной войны воздушная тревога прозвучала 1539 раз. В результате вражеских обстрелов было повреждено 1239 жилых домов, а также 194 учебных заведения, 41 заведение здравоохранения, 17 – социальной сферы.

"Киевская служба спасения" совершила 220 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице. На места ракетных атак и атак дронами бригады скорой совершили 2729 выездов – оказали помощь 1324 пострадавшим, в том числе 101 ребенку. К сожалению, в столице погибли 210 гражданских жителей, среди них – 11 детей.

Более 8 тысяч киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали помощь от Гуманитарного штаба Киева. Около 200 тысяч продуктовых наборов дополнительно от штаба получили внутренне перемещенные лица и пенсионеры столицы. Гуманитарный штаб столицы привлек помощь от более чем 150 международных партнеров.

Метро как укрытие во время воздушных тревог в столице принимало одновременно около 70 тысяч киевлян. Кроме того, на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано почти 422,7 тысячи внутренне перемещенных лиц, среди которых – около 68 тысяч детей. Поженились 49 783 пары, развелись – 6 705.

За три года полномасштабного вторжения родились 57 606 младенцев: 29 633 мальчика и 27 973 девочки. Среди новорожденных – 1021 двойня и 8 троен.

Как сообщал OBOZ.UA, в столицах Чехии и Бельгии украинцы и местные жители вышли на митинги в поддержку Украины, которая уже три года сражается с российской агрессией. Акции приурочили к третьей годовщине полномасштабного вторжения войск страны-агрессора на территорию Украины.

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