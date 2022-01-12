Киевлянка лишилась 150 тыс. грн после одного звонка: детали схемы

Жительница Киева потеряла все свои сбережения из-за мошенников. Для того, чтобы выманить деньги, они ударили по больному.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в Днепровском районе столицы – на жилом массиве Русановка. Причем сначала женщине позвонили на мобильный телефон.

"Мошенник рассказал 75-летней киевлянке, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, сейчас находится в реанимации – потому срочно нужны деньги на ее лечение. Мужчина был настолько убедителен, что женщина сразу же поверила в худшее и сказала, куда подъехать", – рассказал источник.

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После этого преступник приехал домой к своей жертве, которая отдала ему все сбережения. Деньги были переданы внутри квартиры.

Когда выяснилось, что дочь не попадала в ДТП, пострадавшая обратилась в полицию.

Как рассказали OBOZREVATEL оперативники, этот случай не единственный. В январе в столице произошло еще несколько подобных преступлений.

На Оболони жертвой таких преступников стала 79-летняя киевлянка, которую "развела" неизвестная женщина. Она напугала свою жертву тем, что срочное лечение необходимо любимой внучке. В итоге мошенница завладела 66 тысячами гривен. А в Днепровском районе (массив Радужный) 72-летняя женщина отдала мошеннику 30 тысяч гривен на "лечение" внука.

Эта схема хорошо известна правоохранителям под названием "родственник в беде". Жертвами преступников, которые цинично используют пожилых людей, ежегодно становятся сотни украинцев.

Аферисты знают, что узнав о беде, в которую попали близкие люди, родственники часто принимают поспешные решения. Потому, если вам позвонили с сообщением о том, что ваш родной человек находится в полиции или больнице, обязательно спросите что-то личное – например: фамилию и имя вашего близкого человека. В подавляющем большинстве случаев преступники этого не знают, так как звонят на случайные номера.

Также задайте вопрос, в каком городе это произошло – особенно если вам позвонили на мобильный. Также стоит спросить точное местонахождение вашего родственника, адрес и контактные телефоны. Например, дежурной части в отделении полиции или номер санпропускника в больнице. Говорите, что готовы сами подъехать на место и уже там отдать деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве семейная пара из-за мошенников лишилась 1,3 миллиона гривен – это были деньги на покупку квартиры. Причем о том, что они остались без жилья, пострадавшие узнали уже в отделении банка.