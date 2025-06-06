Киев оказался под атакой 'Шахедов': обломки упали в нескольких районах столицы. Подробности

В ночь на 6 июня Киев оказался под атакой Российской Федерации, в области работала наша ПВО. По состоянию на 01:50 падение обломков зафиксировали в трех районах столицы: Соломенском, Дарницком, Голосеевском.

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Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он предупреждал, что ударные дроны приближались к городу с нескольких направлений, а также продолжалась угроза применения врагом ракетного вооружения.

"Будет работать ПВО, может быть громко. Наши воины сделают все возможное, чтобы уничтожить угрозу", – заверял чиновник и призвал находиться в укрытиях.

В 01:26 Ткаченко заявил, что зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. В 01:32 он сообщил также о Дарницком районе (предварительно, речь идет о нескольких локациях на открытой территории).

Примерно через 10 минут стало известно, что в Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших еще устанавливалась. Тем временем в Дарницком районе разгорелся пожар на верхних этажах многоэтажки.

По данным мэра Виталия Кличко (на 01:50), горел 17-й этаж жилого дома. Спасатели и медики направлялись на место.

В Соломенском районе также произошел пожар, и около 02:00 – еще одно падение обломков.

Ткаченко заявил, что агрессор бьет по жилой инфраструктуре. На левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

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