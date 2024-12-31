Как жители Киева, 31 декабря пережидали атаку России на станциях метро. Подробности, фото и видео

Утром вторника, 31 декабря, страна-террорист РФ нанесла удар по Киеву. Многие жители столицы пережидали в подземке очередную российскую ракетную атаку.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Украинцев снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Так, утром вторника, 31 декабря, страна-террорист РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. После объявления воздушной тревоги многие жители Киева отправились пережидать опасность в укрытие, в частности в метрополитен.

На станциях для граждан при необходимости работники подземки выдавали стулья, чтобы не стоять в течение всего времени. Следует добавить, что на некоторых станциях наблюдалось скопление людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние сутки 2024 года страна-агрессор устроила дроновую и ракетную атаку на Украину, в том числе столичный регион. Утром 31 декабря после сигнала воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской области и Киеве, где обломки вражеской цели упали на кровлю частного здания.

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