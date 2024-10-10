Из Киева в США под видом любительского сувенира пытались отправить уникальную вещь. Подробности и фото

Таможенники обнаружили в посылке предмет, находящийся под защитой Вашингтонской Конвенции CITES. Отправитель пытался отправить из Киева в США зуб кашалота.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. На отправителя составили протокол за нарушение таможенных правил, а предмет изъяли.

"Киевские таможенники сохранили от незаконного вывоза в США по каналам почтовой связи зуб кашалота. Он подпадает под действие Вашингтонской Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (CITES). Его обнаружили в почтовой отправке, направлявшейся из Киева в США. Эксперты Национального научно-естественного музея подтвердили природное происхождение зуба", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ГТСУ, специалисты предполагают, что зуб кашалота попал в Украину в период активной деятельности Одесской китобойной флотилии. Предмет был оформлен как любительский сувенир: на отполированную поверхность нанесен рисунок – вид на военный корабль в Севастопольской бухте. Данный зуб обладает определенной научной, музейной и образовательной ценностью. Его рекомендовали для внесения в Музейный фонд Украины.

Следует добавить, что конвенцией CITES, в частности, предусмотрено, что для экспорта любого животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы. Они представляются административными органами Украины по вопросу выполнения требований Конвенции. На момент осуществления таможенного контроля такие бумаги таможне не предоставлялись и в международной почтовой отправке отсутствовали.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские таможенники обнаружили в двух международных почтовых отправлениях два камня янтаря размером с мужской кулак. Посылки отправлял житель Киевщины в Канаду и Германию.

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