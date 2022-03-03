Из Бородянки эвакуировали более 200 человек: людей достали из под завалов

Спасатели и волонтеры в среду, 2 марта, эвакуировали из Бородянки Киевской области более 200 жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Люди более двух суток были заблокированы под завалами или находились в подвалах и погребах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Спасатели Бучанского района совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами построек, находились в подвалах и погребах", – сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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