Ездил по встречной полосе: в Киеве патрульные устроили погоню за пьяным мотоциклистом. Видео

В Киеве правоохранители устроили погоню за мотоциклистом, ездившим по встречной полосе. Как оказалось, мужчина управлял двухколесным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных материала.

"На днях мы заметили мотоцикл Qingqi, водитель которого двигался на встречу транспортному потоку, нарушая ПДД. Инспекторы попытались остановить транспортное средство, однако мужчина проигнорировал требование патрульных и продолжил движение. Мы быстро остановили предполагаемого нарушителя и, проверяя документы, мы выяснили, что водитель не имеет права управлять таким транспортным средством. Кроме того, мы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе.

Прибор Драгер показал 1,89 промилле алкоголя в крови мужчины.

На нарушителя составили административные материалы за невыполнение требования об остановке (штраф 153 гривны), управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление мотоциклом лицом, не имеющим такого права (штраф 3400 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки едва не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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