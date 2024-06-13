Ездил в темное время суток с выключенными фарами: в Киеве патрульные устроили погоню за пьяным водителем. Видео

В Киеве правоохранители устроили погоню за водителем легковушки, который ездил по улице без включенного ближнего света фар в темное время суток. Как оказалось, мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных материала.

"На днях в Соломенском районе инспекторы заметили автомобиль Chevrolet, водитель которого двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток. Полицейские подали наставнику законное требование об остановке, однако он не отреагировал и продолжил движение. Патрульные начали преследование и остановили нарушителя", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти осмотр с помощью прибора Драгер. Результат – 2,35 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя составили админпротоколы за вождение в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), невыполнение водителями требований об остановке (штраф 153 гривны) и за управление машиной без включенного ближнего света фар в темное время суток (штраф 510 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП, в результате чего временно останавливали движение трамваев. Во время общения у мужчины был найден предмет, похожий на оружие, а сам он, как оказалось, находился в розыске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!