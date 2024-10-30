Есть уничтоженные цели: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 29 октября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью россияне снова атаковали Киевщину БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – подчеркнул Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила – пожар ликвидирован. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Напомним, в ночь на среду, 30 октября, российские захватчики атаковали Киев и область "Шахедами". По враждебным БПЛА работали силы противовоздушной обороны, в столице раздались взрывы, девять человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска во время атаки 29 октября направили ударные БПЛА типа Shahed в Киев. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском районе: там вспыхнули дом и торговое помещение, пострадали шесть человек.

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