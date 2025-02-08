Есть сбитые цели, возникли пожары: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь на 8 февраля Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА добавили, что в Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила – все пожары ликвидированы.

Кроме того, на Фастовщине обломками русского дрона поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки в области.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера пятницы, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Киев ударными БПЛА. В ночь на субботу по враждебным целям работали силы противовоздушной обороны.

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