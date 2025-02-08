Киев и область под атакой 'Шахедов': Кличко сообщил о работе ПВО

С вечера пятницы, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Киев ударными БПЛА. В ночь на субботу по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА двигается на центр города. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

О работе ПВО в Киеве также сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Киевской области о работе по вражеским "Шахедам" сообщили еще вечером 7 февраля.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – призвали в Киевской ОВА.

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Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба в ночь на 7 февраля уничтожили над Украиной более восьми десятков российских дронов. Остальные из запущенных врагом таких средств воздушного нападения были локационно потеряны. Противовоздушная оборона работала в 13 областях, в трех из них были зафиксированы повреждения.

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