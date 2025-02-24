Есть повреждения, возник пожар: последствия российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь на 24 февраля страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА есть повреждения, возник пожар.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"На Броварщине обломки вражеского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом, вызвав пожар на 23-м этаже. Спасатели оперативно потушили огонь", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в результате вражеской атаки охранник жилищного комплекса, мужчина 1974 года рождения, испытал острую реакцию на стресс. Медики оказали ему необходимую помощь.

Со своей стороны, в Киевской ОВА добавили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в воскресенье, 23 февраля, в Киеве и области были слышны взрывы. Российская оккупационная армия снова атаковала нас дронами-камикадзе, по "Шахедам" работала украинская ПВО. Падение обломков зафиксировано в Деснянском районе столицы.

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