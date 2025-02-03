Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь со 2 на 3 февраля страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны, однако, к сожалению, есть повреждения.

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Об этом сообщили пресс-службе Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная атака враждебных БПЛА в Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в результате падения обломков в Броварском районе повреждены гараж и подвальное помещение. В здании выбиты окна и поврежден потолок. Также падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники украинского неба в течение января 2025 ликвидировали более 2300 средств воздушного нападения противника. Это были ракеты разных типов и ударные и разведывательные беспилотники.

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