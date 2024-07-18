Ему навсегда будет 31: на фронте погиб военный из Киева Виталий Полонников. Фото

На фронте погиб военный из Киева, ветеран АТО Виталий Полонников. У защитника Украины остались жена, дочь и мама.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". Вечная память и слава Герою!

"Снова печальная весть. Погиб Виталий Полонников (позывной "Гаврик"). Он запомнится всем нам как человек невероятно позитивной энергии, действительно уважаемый общественный деятель и настоящий украинский патриот", – говорится в сообщении.

Виталий родился 29 ноября 1992 года в Киеве. Окончил среднюю школу, а затем Киевский университет культуры. Прямо с Майдана, с первых дней начала войны еще в 2014 году добровольцем пошел на фронт, героически воевал в составе ДУК "Правый сектор". Очень быстро из рядового бойца Виталий стал командиром одного из подразделений 5-го батальона ДУК ПС, участвовал в тяжелых боях в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Он одним из первых добровольцев в Украине получил статус участника боевых действий. Но ради справедливого отношения государства ко всем добровольцам начал сложную общественную деятельность по определению роли добровольческих формирований в борьбе с российской агрессией.

Долгое время Виталий возглавлял общественную организацию "Движение ветеранов Киева", позже стал председателем Совета ветеранов Киева. Именно благодаря его упорству и способности доводить до конца любое дело ветераны боевых действий получили возможность трудоустраиваться в коммунальные организации столицы, получать социальную и психологическую помощь, бесплатно пользоваться социальным такси, оборудованным всем необходимым для нужд лиц с инвалидностью.

С 2019 г. Виталий Полонников работал в КО "Муниципальная охрана", в 2021 году назначен начальником Департамента физической и технической охраны муниципалов. За месяц до начала полномасштабного вторжения Виталий Полонников как уважаемый руководитель ветеранского движения был вовлечен в создание координационного штаба МВД Украины по взаимодействию с добровольческими подразделениями, которые в начале войны были оперативно вооружены и встали на защиту страны.

"Именно благодаря таким патриотам, как Виталий Полонников, оккупанты не смогли захватить столицу. За личную храбрость, проявленную при обороне Киевской области, указом президента в июле 2022 года В. Полонников был награжден орденом "За Мужество". Именно благодаря таким, как он, в Вооруженные силы массово и организованно пошли представители добровольческих формирований территориальной обороны. После Киевщины Виталий Полонников воевал в Херсонской области, дальше – Бахмут, Запорожье, Серебрянский лес, Авдеевка. Казалось, сам Господь оберегает Виталия. Но смерть всегда неожиданная", – добавили в пресс-службе.

У защитника Украины остались жена Наталья, дочь Дарья и мама Светлана.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепр от полученных ранений скончался военный из Киевской области Максим Крипкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 июля.

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