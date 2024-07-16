Ему навсегда будет 23: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Крипкий. Фото

В больнице города Днепра от полученных ранений скончался военный из Киевской области Максим Крипкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С грустью и болью сообщаем о том, что 8 июля 2024 года в клинической больнице города Днепр в результате тяжелых ранений умер наш земляк, мужественный Защитник Украины, водитель-заправщик автомобильного отделения автомобильного взвода подвоза материально-технических средств роты обеспечения, 23-летний Максим Олегович Крипкий", – говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, Герой с честью выполнял воинский долг – защищал родную землю от агрессора. Прощание с воином пройдет во вторник, 16 июля, на центральной площади города.

"Самые искренние слова соболезнования семье воина: маме Ольге Викторовне, жене Дарии, дочери Николь, сестре Александре, друзьям, односельчанам, побратимам Максима", – резюмировали в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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