Ей было всего 32: появились подробности об украинке, погибшей в результате падения обломков Shahed в Киеве. Фото

В Киеве в ночь с 29 на 30 мая в результате очередного российского удара дронами-камикадзе погибла Екатерина Кардаш. Молодой жительнице столицы был всего 32 года.

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Об этом сообщила ее коллега Татьяна Любченко на своей странице в социальной сети Facebook. Женщина получила смертельное ранение в своей квартире.

"Во время очередного зверского ночного обстрела Киева проклятыми рашистами, погибла наша Катя Кардаш, погибла прямо у себя в квартире. Долго работали вместе в лучшем в мире СП РМ, вместе набирали и учили людей в Украине и в Казахстане, немного дружили, немного спорили, и много всего пережили вместе. Совсем юная, всего 32, амбициозная, интересная, умная", – написала Любченко.

Напомним, защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третьи за сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed. В Киевской области во вторник ночью, 30 мая, из-за падения обломков сбитых российских дронов в милицию поступило более 50 сообщений о повреждении имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш корреспондент побывал на месте трагедии в Деснянском районе Киева, где 1 июня упали обломки ракеты и убили трех человек, и пообщался с местными жителями. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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