Дыры в стене, крыше и поврежденные дома: последствия атаки РФ в Святошинском районе Киева. Фото и видео

В результате ночной российской атаки во вторник, 2 июня, было существенно повреждено здание в Святошинском районе Киева. Кроме того, пострадали дома рядом с местом обстрела.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На локации продолжают работать все оперативные службы.

Так, в ночь на 2 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе и ракет различных типов. В Святошинском районе города в результате обстрела было существенно повреждено двухэтажное здание, и сгорели авто, которые были припаркованы рядом.

Кроме того, взрывная волна выбила окна в жилых домах рядом с местом террористической атаки РФ. Сейчас на месте работают коммунальные службы, которые уже начали разбор завалов и уборку территории.

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Во время ночной атаки РФ по Киеву во вторник, 2 июня, был существенно поврежден жилой комплекс в одном из районов города. В результате обстрела в одном из многоэтажных зданий почти не осталось целых окон, а земля рядом засыпана обломками.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

