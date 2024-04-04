Действовал быстро и смело: в Белой Церкви школьник спас себя при взрыве дома. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области школьник спас себя при взрыве, произошедшем в пятиэтажном жилом доме. Находясь дома сам, в заблокированной квартире, он мокрыми полотенцами закрыл щели в одной из комнат, чтобы туда не шел дым, и одетый в теплые вещи дождался бойцов ГСЧС.

Об этом сообщили на странице лицея "Первая Белоцерковская гимназия" в соцсети Facebook. Кроме того, мальчик еще и спас свою собаку.

"Сейчас мы живем в то время, когда каждому нужно уметь быстро оказать помощь как себе, так и другому, оперативно, в случае опасности среагировать и принять правильное решение спасения. Иногда взрослым надо поучиться у детей сообразительности и умению правильно поступить в опасной ситуации. Гордимся, что в нашем лицее учится во 2-А классе маленький герой и спаситель Изиев Александр. Именно этот мальчик сумел сориентироваться и спастись при взрыве и пожаре в соседней квартире в доме по адресу переулок Грузинский", – рассказали в лицее.

Находясь сам дома в заблокированной квартире, мальчик принял скорейшее решение переместиться в другую комнату. Он заперся там, а затем с помощью полотенец, которые он перед тем смочил, школьник закрыл все щели двери, чтобы в помещение не попадал дым. Одетый в тёплую одежду он открыл окно, в которое можно позвать на помощь.

"Благодаря пожарным мальчик впоследствии вышел из поврежденного взрывом дома и спас свою собаку. Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, смекалке и умении быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четырехлапого друга", – подчеркнули в гимназии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви взорвался неустановленный предмет в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва произошел пожар, в одном из подъездов разрушены железобетонные перекрытия между тремя этажами. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе ребенок.

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