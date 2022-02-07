Адеишвили госпитализировали: в полиции рассказали о нападении на советника Венедиктовой

Советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили, на которого напали в Киеве 7 февраля, госпитализировали. Правоохранители устанавливают лиц, совершивших нападение.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. По словам собеседников, инцидент произошел на улице Тверской тупик, в Печерском районе столицы.

Правоохранители проводили первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. По предварительным данным, нападавших было четверо. Они избили Адеишвили и скрылись с места происшествия. Их личности пока не установлены.

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49-летний советник генпрокурора сейчас находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. В пресс-службе добавили, что все обстоятельства нападения на мужчину выясняются. Инцидент зарегистрирован в Печерском управлении полиции.

Ранее стало известно, что злоумышленники спросили у Адеишвили его имя и фамилию. Убедившись, что это он, нападающие набросились на него с кулаками. Перед этим злоумышленники сказали: "Получай за наш народ!" и По словам источников OBOZREVATEL, нападение было совершено по мотивам мести за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии.

Во время правления президента Михаила Саакашвили в Грузии, Адеишвили был его ближайшим соратником и занимал должность министра юстиции. В 2004 году стал генеральным прокурором. После того как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден уехать за пределы страны вместе с большинством членов его команды.

Адеишвили работает на общественных началах в Офисе генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Грузинское правительство неоднократно заявляло в Киев об экстрадиции советника, но Украина отказалась выдавать Адеишвили под суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Киеве произошел ряд нападений на женщин. Одну из них преступники даже увезли в лес – она серьезно пострадала. Преступления были в Дарницком и Подольском районах столицы.