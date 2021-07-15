На Киевщине 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла

На Киевщине 17-летняя девушка решила покончить с собой из-за неразделенной любви. Несовершеннолетняя облила себя бензином и подожгла. К счастью, сгореть она не успела.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области. Отмечается, что инцидент произошел в селе Ставки Фастовского района.

17-летняя девушка вместе с 24-летним парнем отдыхали и употребляли алкоголь. Опьянев, девушка решилась на необдуманный поступок, пытаясь себя сжечь. К счастью парень вовремя среагировал и потушил пламя, облив девушку водой из ведра. В результате несовершеннолетняя получила лишь незначительные ожоги.

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А вот ее товарищу придется отвечать – на него в полиции составили протокол об административном правонарушении: доведение несовершеннолетней до состояния опьянения (ст. 180 КУоАП).

К ответственности хотят привлечь и родителей девушки за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери (ст. 184 КУоАП).

В полиции обратились ко всем родителям с просьбой более внимательно относиться к детям подросткового возраста.

"Подростковый возраст – это время становления личности. Психика молодого человека только начинает формироваться, поэтому первые разочарования, которые случаются с "вчерашними детьми" сопровождаются настоящей драмой. Именно поэтому подростки иногда прибегают к попыткам суицида и разного рода зависимостей. И главная задача родителей и родственников – помочь и проявить поддержку ", – отметили в полиции.

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